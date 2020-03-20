По информации источника, руководство "синих" готово заплатить за 21-летнего футболист 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Чаловым интересуются другие английские клубы: "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Брайтон".
В сезоне 2019/2020 на счету Фёдора Чалова 6 голов и 6 результативных передач в 31-м матче за ЦСКА во всех турнирах.
Напомним, что летом прошлого года Чалов мог оказаться в "Кристал Пэлас", который предлагал за него около 25 миллионов евро. Эту информацию подтвердил агент игрока и президент ЦСКА Евгений Гинер.
Источник: "Челси" собирается предложить 27 миллионов фунтов за Чалова
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перебраться в лондонский "Челси", сообщает The Sun.
Фото: Rusfootball.info
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