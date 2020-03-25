Тедеско: надеемся, что будет возможность возобновить сезон, но здоровье на первом месте

Главный тренер московского " Спартака " Доменико Тедеско рассказал, чем занимается во время карантина.

Источник: ФК "Спартак"

- Я нахожусь в отеле, не покидаю его. Мы ждем. Все началось с запрета собираться в одном месте 5 тысячам человек. Потом они запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек, и после этого невозможно играть. Мы даже не тренируемся. Футбол официально остановлен до 10 апреля. Мы надеемся, что будет возможность возобновить сезон, естественно, когда все закончится. Здоровье на первом месте.



Я использую это время для анализа данных, чтобы придумать какие-то тренировки. Надеюсь, следующая игра будет 10 апреля. Мы дали игрокам 7 дней, чтобы они оставались дома, позаботились о своих семьях и делах, - цитирует немца Tuttomercatoweb.



Напомним, чемпионат России из-за пандемии коронавируса был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано 628 случаев заболевания коронавирусом.