Тедеско: надеемся, что будет возможность возобновить сезон, но здоровье на первом месте

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, чем занимается во время карантина.
Источник: ФК "Спартак"
- Я нахожусь в отеле, не покидаю его. Мы ждем. Все началось с запрета собираться в одном месте 5 тысячам человек. Потом они запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек, и после этого невозможно играть. Мы даже не тренируемся. Футбол официально остановлен до 10 апреля. Мы надеемся, что будет возможность возобновить сезон, естественно, когда все закончится. Здоровье на первом месте.

Я использую это время для анализа данных, чтобы придумать какие-то тренировки. Надеюсь, следующая игра будет 10 апреля. Мы дали игрокам 7 дней, чтобы они оставались дома, позаботились о своих семьях и делах, - цитирует немца Tuttomercatoweb.

Напомним, чемпионат России из-за пандемии коронавируса был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано 628 случаев заболевания коронавирусом.


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Теги: Спартак Тедеско Коронавирус
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