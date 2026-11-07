"ПСЖ" следит за новым вратарём - источник

"ПСЖ" продолжает следить за японским вратарём Дзионом Судзуки, который летом перебрался в "Астон Виллу".

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По информации TEAMtalk, выступления голкипера после перехода в английский клуб произвели впечатление на представителей парижан.



Интерес к 23-летнему футболисту возник ещё до его переезда в Англию. Однако тогда руководство французской команды отказалось от активных переговоров, решив предоставить возможность Матвею Сафонову и Люке Шевалье. При этом в клубе сохранялись вопросы к обоим вратарям.



Минувшим летом японец покинул "Парму", перейдя в "Астон Виллу" за 36 миллионов евро.