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"ПСЖ" следит за новым вратарём - источник

"ПСЖ" продолжает следить за японским вратарём Дзионом Судзуки, который летом перебрался в "Астон Виллу".
Фото: Getty Images
По информации TEAMtalk, выступления голкипера после перехода в английский клуб произвели впечатление на представителей парижан.

Интерес к 23-летнему футболисту возник ещё до его переезда в Англию. Однако тогда руководство французской команды отказалось от активных переговоров, решив предоставить возможность Матвею Сафонову и Люке Шевалье. При этом в клубе сохранялись вопросы к обоим вратарям.

Минувшим летом японец покинул "Парму", перейдя в "Астон Виллу" за 36 миллионов евро.

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