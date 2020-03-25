Максименко рассказал, что однажды нарушил условия карантина

Вратарь московского " Спартака " Александр Максименко рассказал о времяпрепровождении на карантине.

Источник: ФК "Спартак"

- Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, вообще не выходит в людные места — максимум до магазина. Чуть-чуть правила нарушал, да. Ну, потому что сложно. Получается, я проснулся в два, потом поехал пообедал с другом. Чего-то мы там потупили, и я вернулся обратно. Сюда приехали, поужинали и все в принципе — готовься ко сну уже. Посидели сериал, фильм посмотрели.



Отношение к ситуации с вирусом? Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что — сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел — все, - рассказал футболист на youtube-канале РФС.



Напомним, чемпионат России из-за вспышки коронавируса был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.