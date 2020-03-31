Об этом сообщает telegram-канал "Мутко Против".
По сведениям источника, руководство Тинькофф Российской Премьер-лиги сообщило клубам, что возобновление футбольного сезона в России не возможно раньше 30 мая.
Напомним, сейчас РПЛ приостановлена до 10 апреля. Это связано с распространением Covid-19 в России. В стране зафиксировано свыше 2000 заболеваний коронавирусной инфекцией.
Источник: Руководство РПЛ сообщило клубам, что сезон не возобновится раньше 30 мая
Возобновление сезона в чемпионате России не планируется раньше 30 мая.
Источник: РПЛ
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