- Касаемо поддержания формы сейчас, то у нас есть отличная программа тренировок с Пепе. Клуб здорово сработал в этом вопросе, обеспечил нас инвентарем и качественным процессом, возможным в домашних условиях. Он действительно помогает оставаться в тонусе, так что в любой момент мы готовы к возобновлению работы на поле, - рассказал швед в интервью пресс-службе клуба.
27-летний Хильемарк выступает за "Динамо" на правах аренды из "Дженоа". В нынешнем сезоне полузащитник провёл семь матчей в Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Индивидуальные тренировки футболистов связаны с распространением коронавируса в мире. Число подтвержденных случаев инфицирования в России на сегодняшний день - 3548.
Хильемарк похвалил "Динамо" за индивидуальные тренировки
Полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк положительно оценил индивидуальные тренировки от клуба.
Фото: ФК "Динамо"
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