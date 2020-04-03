Шалимов считает, что России не стоит ориентироваться на УЕФА в вопросе досрочного окончания сезона

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов не понимает, почему в России не могут досрочно закончить чемпионат по футболу.

Фото: ФК "Ахмат"