Шалимов считает, что России не стоит ориентироваться на УЕФА в вопросе досрочного окончания сезона

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов не понимает, почему в России не могут досрочно закончить чемпионат по футболу.
Фото: ФК "Ахмат"
- Есть вопрос, может, неконкретный. Я сам себе задаю: почему мы ориентируемся на УЕФА? Я думаю, УЕФА ориентируется на то, чтобы закончить сезон, сыграть финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если ориентир на это, то, конечно, УЕФА дает указания таким странам, как Италия, Германия, Англия, Испания, Франция, вот этой пятерке, чтобы они свои чемпионаты закончили, потому что если они не закончат, то УЕФА не доиграет финал Лиги чемпионов, в этом есть логика, - цитирует специалиста "Спорт день за днём".

Также Шалимов добавил, что по его информации, пожелание доиграть чемпионат относится к топ-5 лигам. А остальным нужно просто вовремя объявить тех, кто будет играть в еврокубках.

Напомним, все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Бельгия стала первой страной, в которой сезон был закончен досрочно. Чемпионом официально объявили "Брюгге".

Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая. На территории Российской Федерации за последние сутки коронавирус подтвердился у 582 человек. Всего заразившихся в России 4731 человек, из которых 333 - вылечились, - 43 умерло.




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Теги: Ахмат Шалимов УЕФА Коронавирус
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