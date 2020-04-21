Лидером рейтинга стал махачкалинский "Анжи". В сезоне-2013/14 после смены вектора развития, клуб покинули почти все именитые футболисты. Самуэль Это'О, Виллиан, Александр Кокорин, Олег Шатов, Лассана Диарра, Кристофер Самба и многие другие сменили клубную прописку.
На втором месте снова фигурирует российский клуб. Голландец Рене Меленстен, экс-помощник Алекса Фергюсона проработал наставником в Махачкале лишь 18 дней.
"Бронзу" рейтинга взял бразилец Моасир Барбоза. После поражения своей сборной от уругвайцев в финале ЧМ-1950 его назвали главным виновником неудачи и отстранили от игр за сборную.
"Анжи" занял первое место в рейтинге самых ужасных летних отрезков сезона
Британский журнал FourFourTwo опубликовал 10 случаев в мировом футболе, когда команды, тренеры или игроки проводили ужасный летний период.
Фото: fc-anji.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!