Савин перевел 500 тысяч рублей на лечение девочки

Известный блогер, бывший футболист "Крыльев Советов" Евгений Савин помог девочке Арнелле Персаевой, которая страдает генетическим заболеванием мышечная атрофия.
Фото: "Матч ТВ"
Ей требуется дорогостоящее лечение. Савин перевел 500 тысяч рублей. Об этом в инстаграме сообщила мама ребенка.

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БЛОГЕРЫ ЗА АРНЕЛЛУ? ? Нашу маленькую Осетию любят всей душой много замечательных людей со всего мира. И это безусловно взаимно??? Сегодня мы хотим от всей души поблагодарить одного из них, настоящего человека @sava9 ??? Спортивный блогер, которого в республике знают и обожают даже мальчишки. Он отозвался на боль нашего народа всем сердцем и сегодня перечислил 500 тысяч рублей на счёт Арнеллы.? Нет слов, чтобы выразить мою благодарность? И от сердца матери и от всех осетин мира, для которых дело спасения Арнеллы стало национальной идеей. ? Пусть это доброе дело вернётся многократным добром в Вашу крепкую и замечательную семью.? Спасибо огромное каждому волшебнику?? ? Пусть добро к вам возвращается!? ? Просим вас сотворить #чудодляАрнеллы, станьте волшебниками для Арнеллы? @samsonov_oleg_ivanovich87? @zinchenko_96? @bastaakanoggano? @german_popkov? @alex_golovin17? @smolovfedor_10? @a.kerzhakov11? @kokorin9? Реквизиты для помощи ?? Карта Сбербанк? ? 5469 6000 3547 6555 Диана Вадимовна Басиева +7 978 056 14 84? Карта РНКБ? ? 2200 0201 0725 4114 Диана Вадимовна Басиева +7 978 056 14 84? Валютный счет? ?4081 7810 7603 4048 6030? ??Реквизиты фонда:? Расчетный счет: 40701810160340000070? Корр. счет: 301018109070220000615? БИК: 040702615? Вы можете помочь и ?информационно?? Пожалуйста, делайте репосты??, чтобы о нас узнало как можно больше людей?? Присоединяйтесь к команде волшебников, ссылка на чат в шапке профиля таплинк? @save_sma_family? #чудодляарнеллы #спасемарнеллу #мыейанамона #спортзаАрнеллу #Arnellastour #yamakasichallenge #люсячеботина #Zolgensma #СМА #яволшебникАрнеллы #mbfanphoto #sneakgallery #zinchenko #цитаты

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На протяжении карьеры Савин выступал за "Томь", "Анжи", "Амкар", "Крылья Советов", тульский "Арсенал" и ряд других клубов.


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Теги: Савин
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