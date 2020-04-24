Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью на ютуб-канале "Красава" рассказал, что давно не общался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
"Дай бог, вызовут в сборную. Для меня перенос Евро - это плюс. Будет время набрать форму. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали.
Связывались ли со мной из сборной? Нет. С ребятами, персоналом всегда на связи. С Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних", - сказал Кокорин.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Кокорин: насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали на Евро-2020
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!