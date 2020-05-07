Евсеев: возможное решение ФИФА о пяти заменах поддерживаю

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал желание ФИФА ввести в оставшихся матчах сезона пять замен.
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ФИФА рассматривает возможность временного введения 5 замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. 5 замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма. Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в @pfl.russia и в @fnl.ru В ПФЛ разрешены 5 замен, в ФНЛ 4. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаётся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькофпремьерлига #фифа #евсеев

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44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы с 27 очками.

Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Уфа Евсеев
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