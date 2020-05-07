Евсеев: возможное решение ФИФА о пяти заменах поддерживаю

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал желание ФИФА ввести в оставшихся матчах сезона пять замен.

44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы с 27 очками.Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.