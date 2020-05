Евсеев: возможное решение ФИФА о пяти заменах поддерживаю

View this post on Instagram

ФИФА рассматривает возможность временного введения 5 замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. 5 замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма. Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в @pfl.russia и в @fnl.ru В ПФЛ разрешены 5 замен, в ФНЛ 4. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаётся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькофпремьерлига #фифа #евсеев