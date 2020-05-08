"Скорее всего, это произойдёт. Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве", - цитирует парагвайского футболиста Ultima Hora.
Мельгарехо выступает за "Спартак" с зимы 2016 года, перейдя из "Кубани".
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 12 матчей и забил один гол.
Мельгарехо - о возможном уходе из "Спартака": скорее всего, это произойдёт
Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не исключает, что покинет московский клуб.
Фото: РИА Новости
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