Мельгарехо - о возможном уходе из "Спартака": скорее всего, это произойдёт

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо не исключает, что покинет московский клуб.
Фото: РИА Новости
"Скорее всего, это произойдёт. Посмотрим, что будет после улучшения ситуации с коронавирусом в Москве", - цитирует парагвайского футболиста Ultima Hora.

Мельгарехо выступает за "Спартак" с зимы 2016 года, перейдя из "Кубани".

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 12 матчей и забил один гол.


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Теги: Мельгарехо Спартак
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