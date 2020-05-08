- В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли.
Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом, - приводит слова футболиста Sportbox.
Андрей Семенов выступает за "Ахмат" с 2014 года. Защитник провел 174 матча в РПЛ и забил 4 гола. Грозненский клуб располагается на последней 16-й строчке таблицы, имея в активе 20 очков.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Есть вероятность, что сезон завершат досрочно.
По состоянию на 9 мая в России выявлено 198 676 случаев заболевания COVID-19 (10 817 за сутки), выздоровело 31 916, умерло 1 827. В мире число зараженных превысило отметку в 4 миллиона человек.
Семенов: в конце января на вторых сборах скосило всех. Возможно, это и был коронавирус
Защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов поделился мнением, что его команда возможно уже перенесла коронавирусную инфекцию в начале года.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!