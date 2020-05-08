Семенов: в конце января на вторых сборах скосило всех. Возможно, это и был коронавирус

Защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов поделился мнением, что его команда возможно уже перенесла коронавирусную инфекцию в начале года.

Фото: Sportbox