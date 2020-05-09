Напомним, у парагвайца этим летом истекает контракт с красно-белыми.
Сообщество "Фан-клуб ФК "Локомотив" Москва" опубликовало информацию о переговорах между хавбеком и "железнодорожниками". Однако чуть позже новость была опровергнута журналистом Иваном Карповым.
- По моей информации, "Локомотив" не рассматривает Лоренсо Мельгарехо в качестве усиления даже несмотря на статус свободного агента. И в прошлые годы его тоже не хотели. Парагваец больше заточен на атаку, а команде остро нужен левый защитник. Это первоочерёдная задача. Ищут также и нападающего, но денег на все это, увы, у "Локо" немного, - написал Карпов в своем телеграме.
Агент Мельгарехо: сейчас мы ведём диалог со многими клубами
Мельгарехо перешел в стан московского клуба зимой 2016 года. Парагваец в 12-ти встречах текущего сезона РПЛ забил один гол. Всего за красно-белых Лоренсо провел 88 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
Появилась информация об интересе "Локомотива" к Мельгарехо
Сегодня появилась информация о том, что московский "Локомотив" интересуется полузащитником "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
Фото: Spartak.com
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