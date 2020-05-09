Появилась информация об интересе "Локомотива" к Мельгарехо

Сегодня появилась информация о том, что московский "Локомотив" интересуется полузащитником "Спартака" Лоренсо Мельгарехо.
Фото: Spartak.com
Напомним, у парагвайца этим летом истекает контракт с красно-белыми.

Сообщество "Фан-клуб ФК "Локомотив" Москва" опубликовало информацию о переговорах между хавбеком и "железнодорожниками". Однако чуть позже новость была опровергнута журналистом Иваном Карповым.

- По моей информации, "Локомотив" не рассматривает Лоренсо Мельгарехо в качестве усиления даже несмотря на статус свободного агента. И в прошлые годы его тоже не хотели. Парагваец больше заточен на атаку, а команде остро нужен левый защитник. Это первоочерёдная задача. Ищут также и нападающего, но денег на все это, увы, у "Локо" немного, - написал Карпов в своем телеграме.

Агент Мельгарехо: сейчас мы ведём диалог со многими клубами

Мельгарехо перешел в стан московского клуба зимой 2016 года. Парагваец в 12-ти встречах текущего сезона РПЛ забил один гол. Всего за красно-белых Лоренсо провел 88 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей.

Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мельгарехо Спартак Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Гончаренко: уже хочется хоть кого-то тренировать, очень сложно находиться в такой длительной паузе
В "Динамо-Дрезден" выявлено 2 случая заражения коронавирусом
Режим ЧП во Франции продлен до 10 июля
Полиция отпустила экс-игрока "Спартака" Вукоевича, который угрожал жене расправой 2
"Мы не можем дожать соперника, имея преимущество". Гончаренко - об игре ЦСКА
Ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда поздравили "Зенит" с Днем Победы
Гончаренко: "Барселона" Гвардиолы - это была лучшая команда. Мне всегда нравилась позиционная атака
Подруга Роналду выставила на благотворительный аукцион футболку Криштиану
Гончаренко объяснил, почему Чалов перестал забивать 5
Рабинер обратился к главе "РЖД" с призывом оставить Семина в команде
Появилась информация об интересе "Локомотива" к Мельгарехо 2
Комментатор "Матча" Моссаковский рассказал, как Алексей Березуцкий помог команде из детдома
Радимов: не понимаю тех, кто переписывает историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране 3
Головин номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1
15 мая пройдет заседание исполкома РФС
"Милан" опроверг заявление президента клуба о новых заражениях коронавирусом в клубе
Рибери сдал тест на коронавирус
"Мирного неба над головой". Поздравление Дзюбы с 9 мая 1
"Низкий поклон нашим дедушкам и бабушкам за мирное синее небо!" Поздравления Игнашевича с Днём Победы 1
Вылечившийся от коронавируса Дибала начал тренировки на базе "Ювентуса"
Умтити, получивший травму на второй день тренировок, пропустит весь май
"Лучше бы вас беспокоило, что вы без ошибок коронавирус написать не можете". Смолов ответил Гордон 9
Игнатьев: идея пяти замен очень хороша в сложившейся ситуации
Игнатьев: коронавирус у Федуна никак не отразится на делах "Спартака", он крепкий человек и выдержит эту болячку
Семёнов: недолго думая, футболисты "Ахмата" согласились на урезание зарплат 1
Балотелли — о Кьеллини: кто знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних товарищах по команде, странный капитан
Джеррард — второй в рейтинге лучших игроков АПЛ без чемпионства
Игроки "Рубина" поздравили ветеранов с Днём Победы (фото)
Агент Абрамов предложил "Зениту" в разы повысить зарплату Дзюбе и исправно её выплачивать 27
Влашич хотел уйти из ЦСКА после Евро-2020 3
Все новости