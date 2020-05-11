РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
- Перед матчем чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд — "Шальке", который должен состояться 16 мая, в ходе подготовительных тренировок несколько игроков, в том числе известных, таких как Аксель Витсель, получили травмы. Скорее всего, причиной является переход от домашнего изоляционного режима к тренировочному.
Естественно, очень важно плавно входить [в тренировочный процесс], чтобы спортсмены не получили травмы и смогли принимать участие в играх. Поэтому хорошо, что ФИФА одобрила на период доигрывания разрешение на пять замен. Теперь РПЛ и РФС могут последовать этому разрешению, - приводит ТАСС слова Медведева.
Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона
Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более четырех миллионов заражений коронавирусом, в России - 221 тысяча.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.
Медведев: РПЛ и РФС могут разрешить 5 замен на период доигрывания
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что в РПЛ в случае доигрывания командам могут позволить проводить до пяти замен по ходу матчей.
Фото: ТАСС
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