Медведев: РПЛ и РФС могут разрешить 5 замен на период доигрывания

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что в РПЛ в случае доигрывания командам могут позволить проводить до пяти замен по ходу матчей.
Фото: ТАСС
РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.

- Перед матчем чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд — "Шальке", который должен состояться 16 мая, в ходе подготовительных тренировок несколько игроков, в том числе известных, таких как Аксель Витсель, получили травмы. Скорее всего, причиной является переход от домашнего изоляционного режима к тренировочному.

Естественно, очень важно плавно входить [в тренировочный процесс], чтобы спортсмены не получили травмы и смогли принимать участие в играх. Поэтому хорошо, что ФИФА одобрила на период доигрывания разрешение на пять замен. Теперь РПЛ и РФС могут последовать этому разрешению, - приводит ТАСС слова Медведева.

Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона

Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более четырех миллионов заражений коронавирусом, в России - 221 тысяча.

После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.


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Теги: Медведев Коронавирус Зенит РФС РПЛ
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