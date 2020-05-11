РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
- Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата, - приводит слова Медведева ТАСС.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.
Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, до какого времени руководство российского футбола определится с планами на оставшуюся часть сезона.
Фото: ТАСС
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