Председатель Совета директоров "Крыльев": любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения

Председатель Совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов отреагировал на информацию о том, что голкипер клуба Евгений Фролов будет оштрафован из-за критики правительства России.

Фото: Eurosport