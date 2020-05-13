"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона
- Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов "Крыльев" в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба - это обычная практика. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал этот факт.
Что касается содержания интервью, у нас с Евгением состоялся разговор, по его возвращении в Самару честно и обстоятельно обсудим еще раз. Просим СМИ не спекулировать на этой теме. Считаем этот вопрос закрытым. Мы ждем от Евгения Фролова яркой игры, как это было в весенних играх, - приводит слова Фетисова Sport24.
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Напомним, вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Председатель Совета директоров "Крыльев": любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения
Председатель Совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов отреагировал на информацию о том, что голкипер клуба Евгений Фролов будет оштрафован из-за критики правительства России.
Фото: Eurosport
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