- Этот этап работы Юрия Павловича в "Локомотиве" можно оценить как очень удачный. До его прихода "железнодорожники" давно не имели значительных успехов. Семин - очень опытный тренер, который даёт результат. Думаю, после ухода он будет востребован, - цитируют Кириченко Известия.
Юрий Семин покинет команду по окончании действующего соглашения, которое рассчитано до 31 мая. Отметим, что после 22-х туров "Локо" идет на второй строчке РПЛ.
40-летний сербский специалист Марко Николич возглавил "Локомотив". Тренер будет руководить командой в оставшихся восьми матчах чемпионата, если сезон будет доигран.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. Сегодня состоится собрание исполкома, на котором решится судьба сезона.
Кириченко: после ухода из "Локомотива" Семин будет востребован
Экс-наставник "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера "Локомотива".
Фото: Известия
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