Как сообщает Sport24, клуб из северной столицы уже контактировал с немцами по поводу перехода 20-летнего футболиста.
В текущем сезоне Кабак провел 19 матчей в Бундеслиге, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
На данный момент в РПЛ команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков.
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Шальке"
Турецкий защитник "Шальке" Озан Кабак входит в список интересов петербургского "Зенита".
Фото: Shalke 04
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