Фарфан рассказал о том, чего ему не хватает на карантине

Футболист " Локомотива " Джефферсон Фарфан рассказал о том, чего ему не хватает на карантине.

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Напомним, ранее у Фарфана был выявлен коронавирус. Интервью официальному сайту УЕФА он давал до того, как он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.



"Не хватает работы с мячом в группе. Это отличается от тренировки в одиночку, которую я выполняю у себя дома в Москве. Занятия с мячом очень важны для игроков. Я ощущаю это особенно сильно, так как пропустил много из-за травмы.



На карантине я тренируюсь, а также смотрю фильмы и сериалы, что я редко делал раньше. Но, прежде всего, я общаюсь со своей семьей, которая сейчас в Лиме. Я регулярно общаюсь с моими детьми, мамой, бабушкой и друзьями", - сказал перуанский футболист.



Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.