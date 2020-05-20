"Локомотив" попробует подписать Кокорина, если игрок не договорится с "Зенитом" и "Сочи"

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, супруга футболиста Дарья Валитова хочет вернуться в Москву. Сам Кокорин также не горит желанием оставаться в Сочи или возвращаться в Санкт-Петербург.
Отмечается, что между председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом есть джентельменское соглашение о том, что приоритетное право на подписание футболиста будет у сочинского клуба.
В случае, если Кокорин не договорится с "Сочи", то наибольшие шансы на заключение контракта с Кокориным имеет "Локомотив". Его зарплата в московском клубе может составить 2 миллиона евро в год + бонусы, которые могут возрасти до 3 млн.
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Кокорин провел за "Сочи" 4 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
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Будущее нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за "Сочи", по-прежнему не определено.
Фото: РИА Новости
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