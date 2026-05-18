- Вы сомневаетесь в том, что Санкт-Петербург — футбольная столица России? За последние восемь лет — семь чемпионств "Зенита".
О чем мы говорим? Естественно, футбольная столица России — Санкт-Петербург, - приводит слова Погребняка "СЭ".
Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" в 30 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Таким образом, команда Сергея Семака в турнирной таблице российского чемпионата обогнала "Краснодар" на два балла и стала чемпионом России. Для петербуржцев это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет, по итогам прошлого сезона золотые медали завоевал "Краснодар".