Семак высказался о рекорде "Зенита" по количеству трофеев в истории чемпионата России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал рекорд клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, он не придает рекорду большое значение, но самое важное, что титул вернулся в Санкт-Петербург.

- Для меня не так важно, как для вас, что "Зенит" стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед "Зенита". Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам, - приводит слова Семака "Чемпионат".

Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Ростовом" (1:0) в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому петербуржцы стали чемпионами России, набрав 68 баллов в 30 встречах и обогнав "Краснодар" на два балла. Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив".

Таким образом, сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.

