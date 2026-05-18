Семак высказался о рекорде "Зенита" по количеству трофеев в истории чемпионата России

- Для меня не так важно, как для вас, что "Зенит" стал самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.
Конечно, приятно внести свою лепту, крупицу достижений в копилку побед "Зенита". Но самое важное, что мы вернули титул в наш город, нашим болельщикам, - приводит слова Семака "Чемпионат".
Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Ростовом" (1:0) в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому петербуржцы стали чемпионами России, набрав 68 баллов в 30 встречах и обогнав "Краснодар" на два балла. Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив".
Таким образом, сине-бело-голубые стали самым титулованным клубом в истории чемпионатов России.