Напомним, что в сезоне 2008/2009 "Динамо" Киев под руководством Сёмина проиграло "Шахтёру" с полуфинале турнира. По окончании сезона тренер отправился работать в "Локомотив", однако уже спустя год вернулся на Украину.
- В тот период, со спортивной точки зрения, возвращение в "Локомотив" было поспешным решением.
Остался бы я, если бы выиграл Кубок УЕФА? Сложно сказать, - вспомнил Сёмин тот период своей карьеры в эфире передачи "Великий футбол".
Ранее руководство "Локо" приняло решение сменить Юрия Сёмина на Марко Николича. После 22-х туров "Локомотив" идёт на второй строчке РПЛ.
Сёмин: возвращение в "Локомотив" в 2009 году было поспешным решением
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, вернулся бы он в "Локомотив", если бы выиграл Кубок УЕФА с киевским "Динамо".
Фото: Rusfootball.info
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