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"Ростов" воспользовался опцией продления контракта Козлова

Защитник "Ростова" Алексей Козлов продолжит выступления в команде.
Фото: ФК "Ростов"
Об этом в интервью Sport24 заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

— Переговоры с Бактиером (Зайнутдиновым) в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея (Козлова) был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре, — заявил Арутюнянц.

Напомним, 33-летний Козлов выступает за "Ростов" с лета 2019 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне РПЛ он отыграл все 22 матча в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.


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Теги: Ростов Козлов Арутюнянц
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