Об этом в интервью Sport24 заявил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.
— Переговоры с Бактиером (Зайнутдиновым) в процессе, скоро объявим. А контракт Алексея (Козлова) был продлен автоматически, клуб воспользовался опцией в его договоре, — заявил Арутюнянц.
Напомним, 33-летний Козлов выступает за "Ростов" с лета 2019 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне РПЛ он отыграл все 22 матча в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями.
"Ростов" воспользовался опцией продления контракта Козлова
Защитник "Ростова" Алексей Козлов продолжит выступления в команде.
Фото: ФК "Ростов"
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