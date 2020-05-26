Семин - Луческу: бери команду какую-нибудь. Без тебя скучно

Юрий Семин - Мирче Луческу:

- Работать надо! Бери команду какую-нибудь. Без тебя скучно.



Деды вспоминают минувшие дни. Как их команды боролись за Кубок УЕФА. Не знаю, как "Динамо" и "Шахтер", а эти деды еще дадут жару!



? "Великий футбол"https://t.co/efQSdFBNSj pic.twitter.com/eMUVLLLQoi — Артем Локалов (@lokalov) May 27, 2020

- Мирча! Большой привет тебе! Как здоровье? - спросил Семин.- Хорошее. Ничего. Продолжаем жить, - ответил Луческу.- Отлично. Работать надо! Бери команду какую-нибудь. Без тебя скучно, - сказал Семин в эфире украинского телеканала "Футбол".В процессе беседы тренеры поделились воспоминаниями об играх донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", а также о других моментах своей карьеры в украинских командах.Напомним, 74-летний Мирча Луческу руководил донецким "Шахтером" с 2004 по 2016.73-летний Юрий Семин тренировал киевское "Динамо" с 2007 по 2009, а также с 2010 по 2012.