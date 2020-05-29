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Экс-игрок "Спартака" Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Экс-хавбек московского "Спартака" Огнен Вукоевич ранее был задержан полицией за угрозы его жене и её родственникам.
Фото: Spartak.com
Как сообщает Gol.hr., хорватская прокуратура сняла все обвинения с Вукоевича.

Напомним, причиной задержания стали его угрозы в адрес своей жены, ее сестры и матери. Сообщалось, что угрожал бывший футболист в состоянии алкогольного опьянения.

Вукоевич: действительно, у меня был допрос в прокуратуре. Надеюсь, мы скоро разрешим эту ситуацию

Полиция отпустила экс-игрока "Спартака" Вукоевича, который угрожал жене расправой

За "Спартак" Вукоевич провел девять матчей в 2013 году.

Отметим, что с 2017 года хорват работает селекционером киевского "Динамо".


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Теги: Вукоевич Спартак
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