"Мы начали работу в группах, на этом этапе у нас беговая программа. Первый сбор запланировали десятидневный. Утром бег, вечером работа с мячами. Опять-таки группами. Перед роспуском ребят мы закладывали два килограмма лишнего веса в паузу, учитывая все обстоятельства, в том числе домашнюю самоизоляцию. Ожидания, к счастью, не оправдались, только несколько человек имеют максимум килограмм лишнего веса, что вполне допустимо. В эту вынужденную паузу они не сидели дома сложа руки, занимались, придерживались диеты, мы ежедневно рассылали в командный чат программу", - цитирует Шалимова официальный сайт "Ахмата".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
"Ахмат" в турнирной таблице РПЛ занимает последнее место. В 22 матчах команда набрала 20 очков.
Игорь Шалимов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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