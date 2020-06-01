Футболист Виталий Дьяков рассказал о своих планах на будущее.
У защитника 31 мая истёк контракт с московским "Спартаком".
- О завершении карьеры речь не идет. Хочется поиграть. Чем дольше, тем лучше. Но на нормальном уровне. Где — пока загадывать сложно. Только начал играть — сезон сразу приостановили. Главное, что есть желание. Здоровье позволяет, - приводит "РБ" слова игрока.
В текущем сезоне на счету Дьякова два матча и гол за "Спартак-2".
Напомним, что по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ фарм-клуб красно-белых занял 17 место, подразумевающее вылет из дивизиона.
Покинувший "Спартак" Дьяков заявил, что не собирается завершать карьеру
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