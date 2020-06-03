- Мне позвонил Тукманов, "обрадовал": "На тебя открыто дело по налогам, но ты не переживай: прилетишь в сборную - всё решим". Прилетел, поехали с ним в налоговую. Его в кабинет не пустили, а мне четыре следователя устроили перекрестный допрос: "За сколько вы уехали в "Спортинг"? Какая у вас зарплата? Сколько получил "Спартак"?"
А откуда мне знать реальную сумму трансфера или количество платежей? Официально меня продали не то за 1,5, не то за 1,7 миллиона. Видимо, так и было. Или всё сделали красиво и умно. Только мне штраф впаяли, и я, дурак, на два года отказался от сборной, - цитирует Никифорова Чемпионат.
Юрий Никифоров выступал за сборную России с 1993 по 2002. Он провел за национальную команду 59 матчей и забил в них 6 мячей. Также Никифоров в 1992 году выступал за сборную Украины и сборную СНГ. В 2005 году Юрий принимал участие в матчах сборной России по пляжному футболу.
За свою клубную карьеру защитнику довелось поиграть в каких командах, как "Черноморец", "Динамо" (Киев), московский "Спартак", "Спортинг" (Хихон), нидерландские "ПСВ" и "Валвейк", а также в его активе японский клуб "Урава Ред Даймондс".
Экс-игрок сборной России рассказал, как он оказался у следователей после ухода из "Спартака"
Бывший защитник "ПСВ", московского "Спартака" и сборной России Юрий Никифоров поделился воспоминаниями о том, как однажды оказался на допросе после перехода из московской команды в хихонский "Спортинг".
Фото: Spartak World
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