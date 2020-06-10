Ругался с Газзаевым, шантажировал Гинера, обещал выиграть Кубок УЕФА. Как Вагнер начинал в ЦСКА

Впервые селекционная служба ЦСКА связалась с "Палмейрасом", где играл Вагнер Лав, в 2003 году. На бразильском трансферном рынке и сейчас не разберется ни один аналитик, а тогда финансовые потоки вообще текли в неизвестных направлениях. Первоначальное предложение ЦСКА бразильцев вроде бы устроило, но когда клуб начал прикидывать, кому достанется какая доля, то переговоры застопорились. Вернулись к ним через год, и как сказал владелец армейцев Евгений Гинер: "Точки соприкосновения были найдены".
Сумма трансфера Вагнера Лава составила 7,5 миллионов долларов, из которых 60% приходились клубу, а 40% забирал агент игрока Жилмар Риналди. Кстати, потом интересы нападающего начнет представлять другое агентство. По личному контракту Вагнер Лав получал в ЦСКА, по одним данным, 1,15 миллиона долларов, по другим - 3 миллиона долларов со всеми бонусами. 3 миллиона долларов и в 2020 году зарплата для РПЛ огромная, а в 2004 она казалась и вовсе космической. Но ЦСКА в начале нулевых имел влиятельных спонсоров и мог позволить себе не только платить большие деньги восходящим бразильским звездам, но и вести переговоры с Роберто Манчини (правда, Евгений Гинер называл их просто встречей с итальянским специалистом).
Если Даниэл Карвальо приехал в ЦСКА чемпионом мира среди юниоров, то Вагнер Лав прибыл в статусе чемпиона Южной Америки. Кроме стандартной фразы, что он будет учить русский язык, нападающий открыто заявил, что надолго задерживаться в России не собирается, и рассматривает российский чемпионат в качестве трамплина в Европу. О ЦСКА до перехода Вагнер Лав узнал от Карвальо, который рассказал о высоком уровне армейцев. Через год Вагнер Лав будет таким же наставником для Жо.
Зарплата Вагнера Лава в "Палмейрасе" на порядок отличалась от армейской. Вместе с нападающим в Россию переехали его родители и сестра со своим молодым человеком. Как объяснял Вагнер Лав, они все помогали ему с жизнью в новой стране. Клуб предоставил большой семье пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе. Деньги, которые бразилец начал получать в ЦСКА, позволяли ему делать родным шикарные подарки. Так отцу он подарил дорогие швейцарские часы, которые, по признанию футболиста, в Бразилии невозможно купить. А мать Вагнера Лава стала обладательницей фазенды в пригороде Рио.
В Бразилии Вагнер Лав с семьей жили в двухэтажном особняке, поэтому в первое время по привычке они и в Москве не обращали внимание на громкость музыки. Из-за этого бразильцы стали получать жалобы от соседей. Чтобы не доводить дело до серьезных скандалов, Вагнер Лав вместе с близкими после матчей отдыхал в клубе "Рио-Рио", где, по его мнению, можно было попробовать настоящую бразильскую кухню. Вместе с нападающим любили веселиться Жан и Жедер из "Сатурна". При этом в серьезном нарушении алкорежима Вагнер Лав никогда не был замечен. Он вообще обещал попробовать водку только тогда, когда ЦСКА выиграет Лигу чемпионов.
Вагнеру Лаву удалось вывести армейцев в групповой этап Лиги чемпионов, а пробиться в плей-офф не дал португальский "Порту". Или лондонский "Челси"... Дело в том, что ЦСКА вел борьбу за вторую путевку с "Порту", а "Челси" не просто лидировал в группе, но и пропустил за первые 5 матчей только 1 гол. И когда армейцы в последнем туре победили ПСЖ, то рассчитывали, что лондонцы не проиграют "Порту", а те неожиданно уступили. Для Вагнера Лава вылет из ЛЧ был большим разочарованием. Он говорил, что за Лигой чемпионов смотрит весь мир, в отличие от Кубка УЕФА.
Отчасти с этим и был связан зимний демарш Вагнера Лава. Из Бразилии он заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Представители "Коринтианса" начали искать возможные лазейки в контракте нападающего с армейцами. Но у мудрого Евгения Гинера юридических ахилессовых пят не существовало. Юридический отдел под руководством Романа Бабаева работал грамотно. Гинер готов был отпустить Вагнера Лава только в случае получения компенсации в размере 20 миллионов долларов. Естественно, "Коринтианс" платить такую сумму не собирался. И ситуация стала патовой. В дело вмешался даже главный тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Перейра, который посоветовал Вагнеру Лаву вернуться в ЦСКА и не доводить дело до судебных разбирательств.
Представители Вагнера Лава приехали на тренировочный сбор и ждали встречу с Евгением Гинером. А скауты ЦСКА уже искали в Европе возможную замену бразильцу. Рассматривался вариант с приглашением Роке Санта Круса из мюнхенской "Баварии". Тем более, что Вагнер Лав чуть ли не шантажировал клуб, заявляя, что, если ситуация не разрешится, как он хочет, то играть будет "другой Вагнер". На сборах он несколько раз бронировал билеты для возвращения в Бразилию, но переход в "Коринтианс" отложился после личной беседы с Гинером.
Через 15 лет Вагнер Лав рассказал, что Гинер не собирался насильно держать бразильца в ЦСКА, но достойного предложения по его трансферу не поступало. Тогда форвард вдруг попросил предоставить ему лишнюю неделю отпуска, пообещав, что в конце сезона армейцы возьмут Кубок УЕФА. Неизвестно, что так подействовало на Гинера - то ли фантастическое обещание, то ли наглость игрока. Вагнер Лав вообще в первый сезон не подбирал выражения ни с кем.
После своего третьего матча в России он при всей команде поругался с Валерием Газзаевым. Бразилец был не доволен тем, что тренер позволил себе открыто его критиковать. Одним штрафом ссора не ограничилась. Вагнер Лав был вызван на беседу, в которой стороны высказали друг другу претензии. Возможно, любого другого игрока за подобное Газзаев выставил бы из команды, но не Вагнера Лава. Бразилец пользовался невероятной любовью со стороны Евгения Гинера, который называл форварда "особенным".
Чем закончился первый год Вагнера Лава в ЦСКА, вспоминают каждый май. Грандиозная победа над "Спортингом", обещанная бразильцем Гинеру еще в январе. Валерий Газзаев сразу превратился для игрока в "отца, который меня многому научил", а фотография, где нападающий играет в футбол с Путиным, до сих пор является одним из самых важных снимков, по признанию Вагнера, в карьере. Будет ли в новом пришествии бразильца в ЦСКА повод встретиться с президентом?
Фото: официальный сайт УЕФА, AFP, Чемпионат