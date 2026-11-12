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Аршавин оценил игру "Зенита" в последних матчах РПЛ

Бывший нападающий национальной сборной Андрей Аршавин положительно оценил выступления петербургской команды в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-футболист считает, что за последние полтора месяца подопечные Сергея Семака заметно прибавили и стали стабильно набирать очки.

- В последние полтора месяца "Зенит", мне кажется, вышел на хороший уровень, забирал очки, - передаёт слова Аршавина "Матч ТВ".

После 14 туров "Зенит" с 31 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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