Аршавин оценил игру "Зенита" в последних матчах РПЛ

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Расписание РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Расписание Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Расписание АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Расписание Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Расписание Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Расписание Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Расписание Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Силкин: пропустить два гола от Узбекистана - смешно
Пономарёв - о матче с Узбекистаном: подумал, что пришел в цирк, с этой бездарной командой мы возились полтора тайма
5
Карпин прокомментировал победу сборной России над Узбекистаном
2
Мостовой оценил победу сборной России над Узбекистаном
2
Дубль Комличенко помог сборной России одержать волевую победу над Узбекистаном
20
Главные новости
Матчи
19
Скрыть
Сегодня (9)
Завтра (10)
Лига Наций УЕФА
Новости
Турция
1 - 2
1
2
Бельгия
Завершен
Армения
1 - 1
1
1
Кипр
Завершен
Черногория
2 - 1
2
1
Латвия
Завершен
Албания
2 - 0
2
0
Финляндия
Завершен
Англия
2 - 1
2
1
Хорватия
Завершен
Сан-Марино
0 - 2
0
2
Беларусь
Завершен
Италия
3 - 1
3
1
Франция
Завершен
Чехия
0 - 2
0
2
Испания
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 - 3
2
3
Россия
Завершен
Лига Наций УЕФА
Новости
Молдова
20:00
Казахстан
Не начат
Люксембург
22:45
Эстония
Не начат
Лихтенштейн
22:45
Азербайджан
Не начат
Андорра
22:45
Гибралтар
Не начат
Болгария
22:45
Исландия
Не начат
Словакия
22:45
Фарерские острова
Не начат
Шотландия
22:45
Северная Македония
Не начат
Словения
22:45
Швейцария
Не начат
Нидерланды
22:45
Греция
Не начат
Сербия
22:45
Германия
Не начат
Россия
РПЛ
2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Англия: АПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
Зенит
Динамо
Спартак
Краснодар
ЦСКА
Ростов
Крылья Советов
Рубин
Балтика
Оренбург
Динамо Махачкала
Ахмат
Родина
Акрон
Локомотив
Факел
Аршавин оценил игру "Зенита" в последних матчах РПЛ
Сегодня, 00:03
Бывший нападающий национальной сборной Андрей Аршавин положительно оценил выступления петербургской команды в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-футболист считает, что за последние полтора месяца подопечные Сергея Семака заметно прибавили и стали стабильно набирать очки.
- В последние полтора месяца "
Зенит
", мне кажется, вышел на хороший уровень, забирал очки, - передаёт слова Аршавина
"Матч ТВ"
.
После 14 туров "Зенит" с 31 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Аршавин
Зенит
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
-1