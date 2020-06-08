Блогер Савин испытывает трудности со съемками. Проект "КраСава" может закрыться

Футбольный блогер Евгений Савин, автор YouTube-канала "КраСава" признался, что со съемками для его канала зачастую возникают сложности.

Фото: инстаграм Савина

- Хочу снимать разные выпуски. Но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. Где-то люди боятся говорить. Где-то клубы уже перестают пускать.



Если так будет продолжаться, то канал "КраСава" скоро закроется. Я не хочу делать то, что вызывает механику, - сказал Савин в видео YouTube-канала "ЧестнОК".



Евгений Савин открыл свой проект на YouTube в 2018 году. Сейчас на его канал подписано более 986 тысяч человек, снято более 55 выпусков.



Савин берет интервью у известных российских игроков, проводит футбольные расследования, задает откровенные и провокационные вопросы. В прошлом Евгений является профессиональным футболистом.