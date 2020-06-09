Президент "Спартака" Леонид Федун ранее раскритиковал РФС за это решение.
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"Думаю, руководство "Спартака" должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС. Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: "Почему это сделано перед полуфиналом?" Ведь у "Спартака" есть шанс попасть в еврокубки", - приводит слова Юрана RT на русском.
Напомним, полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18-19 июля.
В чемпионате России "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав в 22 турах 28 очков.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Сергей Юран: руководство "Спартака" должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС
Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Химки"
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