Об этом сообщает РБ-Спорт. Собрание состоится в режиме видеосвязи. Напомним, по заявлению РФС будущий сезон РПЛ начнется 1 августа. Таким образом, промежуток между текущим и следующим чемпионатами составит 5 дней. Клубы хотят попросить увеличить этот отрезок.
Также команды имею вопросы по поводу безопасности, перемещения команд и организации встреч.
11 июня клубы обсудят регламент возобновления РПЛ и сроки старта будущего сезона
Клубы РПЛ обсудят регламент возобновления сезона и сроки старта нового чемпионата России на общем собрании лиги 11 июня.
Фото: Sportbox
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