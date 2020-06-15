- Слуцкий произвёл на меня неизгладимое впечатление. На тот момент он был одним из самых молодых специалистов в лиге, очень прогрессивным и вдумчивым тренером. С его приходом появились новые идеи и технологии в тренировочном процессе. Он определённо один из лучших тренеров в моей карьере, - цитируют экс-футболиста Известия.
Также Бут отметил, что со Слуцким он общался чаще на русском языке или через переводчика, потому что тренер не владел английским. Также Мэттью сказал, что следит за развитием карьеры специалиста по сей день.
Мэттью Бут выступал за "Крылья Советов" с 2004 по 2008. В составе самарской команды он провел 107 матчей в РПЛ и забил 7 голов. Был капитаном. Является бронзовым призером чемпионата России.
До перехода в "Крылья" игрок выступал за "Ростов" с 2003 по 2004.
Экс-игрок "Крыльев" Бут: Слуцкий определенно один из лучших тренеров в моей карьере
Экс-защитник "Крыльев Советов" Мэттью Бут поделился воспоминаниями о работе с тренером Леонидом Слуцким.
Фото: СЭ
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