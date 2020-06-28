Памятник Черенкову будет открыт на Троекуровском кладбище в Москве сегодня.
Болельщики "Спартака" собирали средства с августа 2017 года. Как сообщает Sport24, Федун решил поддержать акцию фанатов и выделил на памятник 9 миллионов рублей.
Черенков умер 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет.
Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей
Владелец "Спартака" Леонид Федун выделил на память бывшему футболисту сборной СССР и красно-белых Федору Черенкову 9 миллионов рублей.
tvc.ru
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