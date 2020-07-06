По информации СМИ, в ЦСКА согласились отпустить Гончаренко в Белоруссию. Сегодня стало известно, что у наставника красно-синих умерла мать.
По этой причине Гончаренко может пропустить игру 27-го тура РПЛ с "Оренбургом". Встреча состоится 8 июля.
Напомним, что ранее Гончаренко уезжал в Белоруссию после поражения от "Зенита" (0:4). Сообщалось, тренер был намерен подать в отставку.
Источник: Metaratings
Гончаренко, возможно, пропустит игру с "Оренбургом". Клуб отпустил его в Белоруссию
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников может вновь руководить командой на матче РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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