Ранее сообщалось, что генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов согласен работать в московском клубе только в случае назначения главным тренером Народной команды Вадима Евсеева.
Напомним, что сегодня был уволен с поста генерального директора "Спартака" Томас Цорн.
"Спартак" после 26 туров занимает седьмое место в чемпионате России. В рамках текущего тура красно-белые сыграют с "Локомотивом".
Источник: "Чемпионат"
Фомин может перейти в "Спартак", если москвичи пригласят Газизова
По информации СМИ, в случае назначения Газизова на пост генерального директора "Спартака" москвичи купят полузащитника "Уфы" Даниила Фомина.
Фото: go-sport
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