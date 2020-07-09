- Сложные ситуации происходят во всех командах. Возможно, это позволило встряхнуть коллектив. Считаю, у ЦСКА по-прежнему есть шанс при хорошем стечении обстоятельств зацепиться за Лигу чемпионов. Последние матчи внушили оптимизм - приятно было смотреть их поединки со "Спартаком" и "Ахматом", - цитируют Газзаева Известия.
Ранее стало известно, что ЦСКА гарантировал себе минимум пятое место по итогам сезона. "Армейцы" попали в европейские турниры по итогам чемпионата России в 19-й раз кряду.
"Армейцы" обеспечили себе попадание в пятерку после того, как в 27-м туре разгромили "Оренбург" (4:0), а "Динамо" на выезде проиграло "Уралу" (1:2).
В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а в 2010-м вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, что с тех пор не удавалось ни одному российскому клубу.
На данный момент красно-синие занимают 3-е место в таблице.
Газзаев: у ЦСКА есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что армейцам под силу попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона РПЛ.
Фото: СЭ
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