Колумбийский нападающий подписался на аккаунт ЦСКА. Ранее СМИ сообщили о согласовании его трансфера

Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Кевин Виверос подписался на официальный аккаунт ЦСКА в социальных сетях на фоне информации о возможном переходе в московский клуб.

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что переговоры близки к завершению, а стороны уже договорились об условиях личного контракта.



Виверос защищает цвета "Атлетико Паранаэнсе" с 2025 года. В 38 матчах нынешнего сезона 26-летний форвард отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце июня 2028 года.



Рыночная стоимость нападающего, по версии Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.