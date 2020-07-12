"Если серьёзно, Слуцкий всем всё доказал. Квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. На такое способен только топ", - цитирует Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
Слуцкий с 2009 по 2016 год работал главным тренером ЦСКА. После армейцев специалист работал в "Халл Сити" и "Витессе". В декабре 2019 года Слуцкий возглавил казанский "Рубин".
ЦСКА и "Рубин" сыграют сегодня в рамках 28-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 18:30 мск.
Акинфеев: Слуцкий всем всё доказал. Топовый тренер
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал свое мнение о главном тренере "Рубина" Леониде Слуцком.
Фото: ТАСС
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