- Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию - это отличный первый шаг, перед тем как оказаться в более сильной европейской лиге. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, остались лишь детали, - цитирует игрока Radio La Red.
Ранее сообщалось, что срок действия контракта Гайча с ЦСКА составит 5 лет. Армейский клуб заплатит за его трансфер "Сан-Лоренсо" 8,5 млн евро, а также отдаст 20% от суммы следующей продажи.
Адольфо Гайч будет получать в российском клубе оклад в размере 900 тысяч евро в год. Каждый июль предусмотрен 200-тысячный бонус, 5 тысяч ему премиальных Гайч будет получать за каждое голевое действие. Также клуб предоставит футболисту квартиру и машину.
На счету 21-летнего форварда 8 голов в 28 матчах за "Сан-Лоренсо" и одна игра за основную сборную Аргентины.
Гайч: предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, я перехожу в отличную команду
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч прокомментировал новости о переходе в ЦСКА.
Фото: Getty Images
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