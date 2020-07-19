Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:1. В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
"На 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался", - цитирует Федотова "Чемпионат".
Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий "Зенита" Артем Дзюба, уверенно реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время "Спартак" сравнял счет - отличился Александр Соболев. Спустя минуту полузащитник Далер Кузяев вывел "Зенит" вперед.
"Это большой скандал. VAR в очередной раз обосрался". Арбитр Федотов - о неназначенном пенальти на Соболеве
Арбитр Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
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