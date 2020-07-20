Как сообщается на сайте уральцев, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Парфёнов сообщил, что покидает команду после того, как "Урал" уступил в полуфинале Кубка России "Химкам". Вскоре гендиректор "Урала" объявил, что руководство клуба приняло отставку специалиста.
"Урал" объявил об уходе Парфёнова с поста главного тренера клуба
Пресс-служба "Урала" объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым.
Фото: Sportbox
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