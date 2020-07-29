"Три лучших игрока чемпионата России не из "Зенита" - Крыховяк, Вандерсон и Влашич. Ой, а можно четвёртого назову? Луценко. Большая умница. Забить 15 голов за "Арсенал" - достижение", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".
Сегодня 31-летний Дзюба подписал новый контракт с "Зенитом". Соглашение заключено по схеме "2+1".
Отметим, что форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко занял третье место в бомбардирской гонке. На его счету 15 забитых мячей. Титул лучшего бомбардира чемпионата России Дзюба разделил с одноклубником Сердаром Азмуном, у которых по 17 мячей.
Дзюба назвал лучших игроков чемпионата России
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!