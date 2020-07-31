- По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет.
Николич? Было два разговора. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй - перед тренировкой. Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе, - цитирует Смолова пресс-служба клуба.
Марко Николич возглавил красно-зеленых 1-го июня. Сербский специалист сменил на этом посту Юрия Семина, у которого закончился контракт.
Федор Смолов провел вторую часть сезона-2019/2020 в испанской "Сельте". Всего в составе клуба из Виго 30-летний россиянин сыграл 14 матчей и забил 2 мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны".
"Сельта" имела право выкупить нападающего, однако делать этого не стала. Ранее гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что новый сезон Федор точно начнет в московской команде.
Смолов рассказал о первом диалоге с Николичем
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов ответил на вопрос, скучал ли он по команде, а также рассказал, как его принял главный тренер Марко Николич.
Фото: ФК "Локомотив"
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