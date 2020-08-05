Своими перфомансами Райковича побуждал Нагучева вместе с коллегами Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым придумывать новые футбольные термины.
"Слободан Райкович в "Локо"?!!! Лет 7-8 назад я собирал топ-10000000 его ошибок. Мы с Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым
придумывали эпитеты специально для привозов Райковича. Он ошибался в каждой игре за "Гамбург" так, будто впервые видит свои ноги.
Это будет украшение сезона", - написал Нагучев в своем "Твиттере".
Райкович выступал за "Гамбург" в 2011-2015 годах, перейдя в клуб из системы "Челси" после пяти аренд. Предыдущим клубом 31-летнего серба была "Перуджа", занявшая в прошедшем сезоне итальянской Серии В 15-е место.
Футболист за полгода в клубе сыграл 12 матчей. Вчера стало известно, что он расторг контракт с "Перуджей". Сообщалось, что договорился о контракте с "Локомотивом".
Ранее гендиректор клуба Василий Кикнадзе анонсировал новый вектор развития клуба с акцентом на молодежь, но главный тренер команды Марко Николич допустил появление в составе футболистов старше 30 лет.
Нагучев: Райкович в "Локо"? Он в каждом матче ошибался так, будто впервые видит ноги
Комментатор чемпионата Германии на "Матч ТВ" Роман Нагучев вспомнил о своих впечатлениях от игры возможного новичка "Локомотива" Слободана Райковича за "Гамбург".
Фото: Getty Images
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