"Локомотив" согласовал контракт с 31-летним сербским игроком. С 3 августа Райкович находится в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Серии В Райкович в составе "Перуджи" провел 12 матчей. Ранее он также выступал за ОФК, ПСВ, "Твенте", "Витесс", "Гамбург", "Дармштадт" и "Палермо".
Источник: Sport24
Источник: "Локомотив" согласовал контракт с Райковичем
Бывший защитник "Перуджи" Слободан Райкович близок к переезду в Россию.
Фото: Star sport
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!