"Уфа" представила новую форму с изображением Уральских гор (видео)

Уфа " презентовала форму на грядущий сезон 2020/21. На ней изображены Уральские горы.

Фото: ФК "Уфа"

В видеопрезентации клуб показал виды Уральских гор и канатоходца в форме команды, балансирующего между вершинами.



Дизайн футболок разработала уфимская компания Sport fusion, произвела форму Joma.







Фиолетовый комплект будет основным для "Уфы" в новом сезоне, белый - гостевым, а мятный и черный - резервными, сообщается на сайте клуба.