В видеопрезентации клуб показал виды Уральских гор и канатоходца в форме команды, балансирующего между вершинами.
Дизайн футболок разработала уфимская компания Sport fusion, произвела форму Joma.
Фиолетовый комплект будет основным для "Уфы" в новом сезоне, белый - гостевым, а мятный и черный - резервными, сообщается на сайте клуба.
"Уфа" представила новую форму с изображением Уральских гор (видео)
"Уфа" презентовала форму на грядущий сезон 2020/21. На ней изображены Уральские горы.
Фото: ФК "Уфа"
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